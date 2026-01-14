Bestelbus belandt in sloot bij Roderwolde

Roderwolde – Op de Sandebuurserdijk in Roderwolde is vanavond een bestelbusje van de weg geraakt. Het voertuig vloog uit de bocht en kwam daarbij op zijn kant in een naastgelegen sloot terecht.

De brandweer kwam ter plaatse en heeft de bestuurder, die als enige inzittende in het voertuig zat, uit het busje bevrijd. Vervolgens is de bestuurder overgedragen aan de ambulancedienst. Het ambulancepersoneel heeft de bestuurder ter plekke nagekeken. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen is op dit moment niets bekend.

Tijdens de hulpverlening ondervond het verkeer op de Sandebuurserdijk enige hinder, doordat meerdere hulpdiensten op de weg aanwezig waren. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.

