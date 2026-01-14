Gestolen auto uit Oldambt teruggevonden bij Weiwerd

Weiwerd – Aan de Vennendijk tussen Weiwerd en Meedhuizen is een auto aangetroffen in het Oosterhornkanaal, een aftakking van het Eemskanaal. Duikers van de brandweer doorzochten de auto en de directe omgeving, maar troffen geen slachtoffer(s) aan.

Nadat het kenteken was gecontroleerd, bleek het te gaan om een gestolen auto uit de gemeente Oldambt. De politie heeft de zaak in onderzoek en probeert te achterhalen wanneer en hoe de auto in het kanaal is terechtgekomen. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's