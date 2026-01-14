Fatbiker gewond op provinciale weg bij Winschoten

Winschoten – Op de N964 (Molenweg) in Winschoten is een fatbiker gewond geraakt. Het slachtoffer reed op de fiets op een provinciale weg, wat niet is toegestaan. De fietser is door automobilisten in de berm langs de N964 aangetroffen en lag naast zijn fiets.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Ook is onbekend of er een andere verkeersdeelnemer bij betrokken is geweest. De fatbiker is door ambulancepersoneel behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's