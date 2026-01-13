Maritieme hulpverlening Lauwersmeer

Lauwersoog – Aan het begin van de maandagavond kwam er bij het KAC @knrm.helpt.assistentie.centrum een melding binnen van een kotter op het Lauwersmeer waarvan de stroom was uitgevallen.

Voor deze melding werden de opstappers van KNRM reddingstation Lauwersoog gealarmeerd.

Met een prio 2 voer de bemanning uit met de reddingboot Johanna Maria.

Toen de reddingboot het boothuis uit voer, stuitten ze op een laag ijs die op het water lag. Gelukkig konden ze door heel rustig te varen het ijs breken en de viskotter lag niet heel ver weg.

Toen de Johanna Maria ter plaatse was werd er een opstapper overgezet. Bij een inspectie aan boord bleek dat er water in de machinekamer van de kleine viskotter stond. Dit is waarschijnlijk ook de oorzaak geweest waarom de stroom aan boord uitviel. Nadat er een sleepverbinding tot stand was gebracht werd de kotter naar de haven gesleept. Vanwege de ijsgang ging dit in een heel rustig tempo.

Na deze geslaagde koude actie keerde de bemanning terug naar het boothuis om aan te sluiten bij de rest van de bemanning die in het boothuis was voor een instructie.

Foto's