Tot dinsdagavond minder treinen: tekort aan materieel door uitgesteld onderhoud

Regio – De NS rijdt deze dinsdag met minder treinen tussen Groningen en Assen. Door een tekort aan Sprinters is de dienstregeling op dit traject aangepast.

Tot 18.45 uur worden er minder sprinters ingezet. Het materieeltekort is het gevolg van het winterse weer van vorige week. Door sneeuw en vorst werden veel wissels vastgezet om de winterdienstregeling te kunnen blijven rijden. Wissels richting onderhoudslocaties stonden daardoor niet goed afgesteld of raakten alsnog in storing. Dat meldt Oogtv.nl.

Hierdoor was het de afgelopen week nauwelijks mogelijk om treinen naar de werkplaats te brengen voor gepland onderhoud, laat de NS weten. Dat onderhoud wordt nu ingehaald.

