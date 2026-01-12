Debby Seubers `nieuwe manager` van de Dierenambulance

Groningen – Debby Seubers is door het bestuur van Stichting Dierenambulance Groningen benoemd tot nieuwe manager van de organisatie.

Seubers is al ruim twintig jaar actief binnen de stichting en vervulde het afgelopen jaar de functie van waarnemend manager van Dierenambulance Groningen. “Voor mij komt hiermee een langgekoesterde wens en ambitie uit. Dit wilde ik heel graag,” aldus Seubers.

Ook het bestuur van de stichting spreekt zijn tevredenheid uit over haar benoeming en heeft vertrouwen in haar als nieuwe manager.<

