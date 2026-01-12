‘Code oranje’ eindigde om 10:00 uur, ‘Code geel’ geldt tot 15:00 uur

Groningen – Het KNMI heeft maandagochtend om 10:00 uur de weerswaarschuwing voor Groningen afgeschaald van code oranje naar code geel. Code geel blijft nog gelden tot maandagmiddag 15:00 uur.

De waarschuwing ging maandagnacht om 02.00 uur in en gold voor vrijwel het hele land vanwege de kans op verraderlijke gladheid door ijzel. In de nacht en vroege ochtend leidde dit in de provincie Groningen al tot meerdere ongelukken.

In het noordoosten van Nederland hield de gladheid langer aan dan elders, waardoor de waarschuwing voor Groningen aanvankelijk werd verlengd. Doordat de gladheid vanuit het zuidwesten sneller afnam dan verwacht, kon de waarschuwing uiteindelijk al rond 10:00 uur worden teruggebracht naar code geel. Vanuit het zuidwesten neemt de gladheid geleidelijk verder af.

Foto's