Update verkeerssituatie: N46 en N388 weer open, brugbediening hervat

Groningen / Ommelanden – Met het begin van een nieuwe dag is er ook goed nieuws voor weggebruikers. De N46 (Eemshavenweg) en de N388 (Grijpskerk–Zoutkamp) zijn weer geopend voor verkeer. Dat meldt de provincie Groningen op hun X.

Daarnaast wordt ook de brugbediening grotendeels hervat, waardoor het verkeer beter kan doorstromen. Wel zijn de autoriteiten nog bezig met het beoordelen van fietspaden om in kaart te brengen waar actie nodig is, bijvoorbeeld vanwege gladheid of schade.

Weggebruikers wordt geadviseerd alert te blijven en rekening te houden met mogelijke lokale maatregelen op fietsroutes.

