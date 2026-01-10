Auto botst door gladheid tegen boom op Bunnerveenseweg bij Peize

Peize – Op de Bunnerveenseweg bij Peize is zaterdagochtend een auto door gladheid tegen een boom gebotst. Het ongeval gebeurde rond 06.40 uur, toen de bestuurder in de slip raakte en frontaal tegen de boom tot stilstand kwam.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie af te handelen. De inzittende raakte niet gewond.

Een bergingsbedrijf is ingezet om het voertuig af te slepen. Daarnaast is een shovel bezig geweest met het reinigen van het wegdek om verdere ongelukken te voorkomen.

Foto's