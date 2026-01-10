Tot zeker 15.00 uur geen bussen van Qbuzz en vertraging op het spoor

De bussen van vervoersbedrijf Qbuzz gaan in ieder geval tot 15.00 uur niet de weg op. Op het spoor zijn er verschillende vertragingen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er vanaf 09.00 uur weer bussen zouden rijden, maar dat gaat in Groningen niet lukken. Het bedrijf laat weten dat het door de gladheid en door de sneeuw het niet verantwoord is om uit te rijden. Het gevolg is dat de lijnen 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 17, 23, 35, 39 niet rijden. Ook de stadsbussen in Groningen (7, 8,9, 10 en 19) rijden niet.

Ook zijn er problemen op het spoor. Treinreizigers op de trajecten richting Winschoten, Veendam, Delfzijl en Roodeschool moeten rekening houden met vertraging. Spoorbeheerder ProRail laat weten dat er op het baanvak richting Delfzijl en Roodeschool sprake is van een wisselstoring. Hierdoor kunnen er geen treinen rijden. Deze problemen duren tot 12.30 uur. Richting Winschoten en Veendam zijn er problemen met een kapotte trein waardoor reizigers rekening moeten houden met een vertraging van een half uur.

