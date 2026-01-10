Code oranje beëindigd, Veiligheidsregio adviseert om goed voorbereid op pad te gaan

Code oranje voor Groningen is zaterdagochtend om 09.00 uur beëindigd. Dat laat het KNMI weten. Voor de provincie geldt er nu een code geel.

De waarschuwing voor extreem weer gold tot 09.00 uur voor Groningen, Friesland en de Waddeneilanden. “Deze waarschuwing is nu beëindigd”, laat het KNMI weten. “Wel is het nog in het hele land plaatselijk glad, door sneeuw(resten) maar ook door bevriezing van natte wegen. Dit is verraderlijk omdat deze gladheid moeilijk is te zien. Hiervoor is code geel van kracht. De waarschuwingen voor gladheid blijven dit hele weekeinde van kracht.”

Het KNMI vertelt verder: “In de nacht naar maandag volgt van het westen uit een neerslaggebied. Landinwaarts gaat het dan eerst enige tijd sneeuwen en is er ook kans op ijzel. Daarna lopen de temperaturen op en verdwijnt de gladheid geleidelijk.”

“Ga goed voorbereid op pad”

De Veiligheidsregio Groningen laat weten dat hun advies onveranderd blijft: “Blijf rekening houden met gladheid door sneeuw(resten) en bevriezing van natte weggedeelten. Ga goed voorbereid op pad en pas je rijstijl aan de omstandigheden aan.”

Rijkswaterstaat laat weten dat verschillende wegen nog afgesloten zijn door de winterse omstandigheden. “De N33 en N46 zijn nog steeds dicht, hier zijn we momenteel weer bezig met gladheidsbestrijding. Op enkele wegen (N50 bij Ens, A7 bij Joure) gaan we ijsplaten weghalen.”

Foto's