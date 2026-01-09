Albert Heijn in Helpman dicht vanwege sneeuw op het dak

Groningen – Na de IKEA heeft ook de vestiging van supermarkt Albert Heijn aan het Helperplein in Helpman vrijdagmiddag besloten de deuren te sluiten, omdat er mogelijk te veel sneeuw op het dak ligt. Dat meldft Oogtv.nl.

De AH-vestiging laat vrijdag onderzoek uitvoeren naar de dakconstructie van het pand. “Omdat de veiligheid van onze klanten en medewerkers altijd voorop staat, is onze winkel per direct gesloten”, schrijft de vestiging op sociale media. “Wij hopen morgen om 08.00 uur weer voor u open te gaan.”

Grote kraan voor inspectie en sneeuwruimen

