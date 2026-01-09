Sint Annen: Ongeval mogelijk door sneeuwduinen, ook politievoertuig vast & N388 dicht

Sint Annen – Op de N46 Eemshavenweg bij Sint Annen is vrijdagmiddag een auto van de weg geraakt. Op de N46 ligt ter plaatse van het ongeluk een forse sneeuwduin, die mogelijk een rol heeft gespeeld bij het ongeluk.

De automobilist bleef ongedeerd. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de berm gehaald. Ook een politieauto kwam vast te zitten in de sneeuw en moest door de berger worden losgetrokken.

Door de harde wind waait de sneeuw op de N46, wat voor gevaarlijke omstandigheden zorgt.

N388 info

De N388 tussen Grijpskerk en Zoutkamp wordt gesloten. Shovels en schuivers gaan de weg sneeuwvrij maken.

Foto's

Deel dit artikel

Social media