Winter, storm Goretti: Auto raakt van de weg door de gladheid bij Tolbert & Eelwerderbrug in storing

Tolbert – Een bestelbus is vrijdagochtend door de enorme gladheid van de weg geraakt tijdens storm Goretti op de Mensumaweg in Tolbert.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. Een berger heeft het voertuig afgesleept. Vanwege de berging was de Mensumaweg tijdelijk gestremd voor het overige verkeer.

Appingedam

De Eelwerderbrug over de N33 bij Appingedam is getroffen door een storing en daardoor tijdelijk afgesloten voor verkeer. Weggebruikers worden omgeleid, wat zorgt voor extra verkeersdrukte en files in de omgeving.

De oorzaak van de storing is nog niet vastgesteld. Aannemers zijn aanwezig om onderzoek te doen en werken aan een snelle oplossing.

