Auto`s glijden sloten in door sneeuwval & Deel je sneeuwduinen foto`s op Facebook 112Groningen

Peize – Auto`s gingen massaal de sloot in vrijdagochtend door het gladde weer. Op de Oude Velddijk bijvoorbeeld in Peize is vrijdagochtend een auto door gladheid in een sloot beland. De bestuurster, een vrouw die kort daarvoor haar kinderen naar school had gebracht, raakte bij het ongeval niet gewond.

Het ongeluk gebeurde terwijl buurtbewoners in de straat bezig waren met het sneeuwvrij maken van de weg. Zij zagen de auto wegglijden en schoten direct te hulp. De vrouw is na het incident door hen opgevangen in een woning in de straat.

De politie kon niet ter plaatse komen vanwege drukte elders. Het voertuig zal door een berger uit de sloot worden gehaald. Rij voorzichtig. Deel je sneeuwfoto(ook sneeuwduinen) op onze Facebookpagina.

Foto's