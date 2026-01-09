Steekpartij Zwanestraat Groningen, 1 gewonde

Groningen – In de Zwanestraat/ Guldenstraat heeft donderdagavond rond 23:45 uur een steekpartij plaatsgevonden aldus P2000, dit bevestigd de politie . Hulpdiensten waren snel ter plaatse.

1 persoon raakte gewond. Het slachtoffer werd behandeld in de ambulance. De politie doet onderzoek. Wat er exact gebeurd was is nog onduidelijk. Het slachtoffer ging mee naar het ziekenhuis.

BURGERNETmeldt: 09-01-26

Groningen – I.v.m. een incident Zwanestraat Groningen rond 23:45 uur, verzoek om uit te kijken naar man met donkere huidskleur, 20 tot 30 jaar, kort afro kapsel, geheel donker gekleed, zwarte schoenen en grote zwarte tas bij zich. Bij aantreffen niet actie ondernemen, ivm het vermoedelijk in bezit hebben van een mes. Man is gelopen idrv Stoeldraaierstraat. Tips? Bel nu 112

