IKEA in Stad is ook vrijdag dicht door zorgen over dakconstructie (update)

Groningen – Vanwege de vele hoeveelheid sneeuw die is gevallen gaat de IKEA-vestiging aan de Sontweg in Stad donderdag dicht. Woensdagmiddag werd met hulp van een hoogwerker gekeken hoeveel sneeuw erop het dak lag, waarna ’s avonds werd besloten dat het beter was om donderdag uit veiligheidsoverwegingen dicht te gaan, laat een IKEA-woordvoerder weten.

‘We hebben de hele week al uitdagingen met sneeuw op het dak. Daardoor gingen ook al IKEA-vestigingen in Utrecht en Delft dicht. En nu dus Groningen ook donderdag en vrijdag’, legt hij uit. De reden is volgens hem simpel: ‘Het risico is te groot en dan volgen we een veiligheidsprotocol. Het is eerst een kwestie van sneeuw ruimen en veiligheid staat dan voorop. We kijken per dag hoe deze situatie zich ontwikkelt.’ Dat meldt RTVNoord.nl

Update: Ook vrijdag is de Ikea gesloten in Groningen.

Foto's