`Zeer Grote brand` bij Cafetaria Charlie bij de Cerestraat in Stadskanaal, NL-Alert verstuurd (Video)

Stadskanaal – In een Snackbar aan de Ceresstraat in Stadskanaal is donderdag rond 16:00 uur een grote brand uitgebroken. De brand was al snel uitslaand.

De brandweer heeft opgeschaald naar `Zeer Grote Brand`. Drie blusvoertuigen en een hoogwerker zijn opgeroepen. De oorzaak is niet bekend. Veel manschappen kwamen daarop ter plaatse. Meer updates ook via VR Groningen.

Vanwege de rookontwikkeling is er in de omgeving van Stadskanaal een NL-Alert verstuurd. Bij de brand kwam veel rook vrij. Wanneer je last hebt van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk ventilatiesystemen uit. Meer info vind je op de website van de brandweer.

Omdat de brand volledig uitslaand is en er dreiging was voor overslag naar naastgelegen panden hebben ze opgeschaald naar zeer grote brand.Video.

Foto's

Video