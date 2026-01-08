Twee minderjarigen aangehouden na valse bommeldingen (Update)

Groningen – Zes scholen in Groningen en Drenthe hebben donderdagochtend een bommelding ontvangen. Dat bevestigt de politie Noord-Nederland.

In ieder geval één school, OBS De Achtbaan in Hoogezand, is ontruimd. Daarnaast ging het om meldingen bij scholen in Groningen, Eelde en Emmen, en bij nog twee scholen in Hoogezand. De politie heeft de namen van deze scholen niet vrijgegeven.

De school in Hoogezand ontving kort na 09.00 uur een anoniem telefoontje waarin werd gemeld dat er een bom in het gebouw zou liggen. Het pand werd daarop ontruimd en doorzocht. Er werd niets aangetroffen, waarna de leerlingen weer naar binnen konden.

Volgens de politie hebben alle meldingen een vergelijkbaar karakter. Er wordt onderzoek gedaan naar de afzender van de dreigementen.

Update 17:15 uur:

In het onderzoek naar de valse bommeldingen op donderdag 8 januari in Groningen en Drenthe heeft de politie twee minderjarigen aangehouden. Het politieonderzoek dat direct na de valse meldingen is opgestart, leidde naar deze jeugdige verdachten. De verdachten zullen worden verhoord.

Donderdagochtend 8 januari omstreeks 09:20 uur kreeg de politie de eerste melding van een scholenlocatie aan de Beetslaan in Hoogezand. Meerdere eenheden gingen ter plaatse en het pand is ontruimd geweest. De leerlingen van twee scholen zijn op een locatie in de buurt opgevangen. In het uur na de eerste meldingen, kregen ze vijf meldingen van dezelfde aard. Het gaat hierbij om drie andere scholen in de provincie Groningen: twee in Hoogezand en één in de stad Groningen. Daarnaast gaat het om een school in Emmen en een woonlocatie in Eelde. Dit gaat in alle gevallen om valse meldingen. Iedere melding is zorgvuldig uitgelopen en beoordeeld. De andere locaties zijn niet op onze last ontruimd geweest. De politie is direct een onderzoek gestart naar wie betrokken zijn bij het doen van deze valse meldingen. Het doen van een valse melding is strafbaar. Het politieonderzoek gaat verder. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

