Code Oranje vrijdag: sneeuwval en harde wind zorgen vrijdag voor gladheid en chaos

Groningen – Het KNMI heeft voor het noorden van Nederland code oranje ingesteld vanwege zware winterse omstandigheden. In de nacht van donderdag op vrijdag wordt langdurige veel sneeuwval verwacht, in combinatie met een krachtige oostenwind. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door gladheid, sneeuwjacht en de vorming van sneeuwduinen.

Voor de rest van het land geldt code geel in verband met plaatselijke gladheid. In Friesland, Groningen, Drenthe en op de Waddeneilanden begint het in de nacht naar vrijdag te sneeuwen.

Op veel plekken wordt 5 tot 10 centimeter sneeuw verwacht, met lokaal uitschieters tot 10 à 15 centimeter. Blijf als het kan thuis, werk thuis indien mogelijk is het advies. Lees ook meer op KNMI.nl

Foto's