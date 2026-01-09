Actiedag tegen ondermijnende criminaliteit: meerdere wapens in beslag genomen!

Regio – Op donderdag 8 januari 2026 zijn wij, mede aan de hand van diverse meldingen via “Meld Misdaad Anoniem”, een onderzoek gestart naar de handel in verdovende middelen.

Gedurende de middag waren ze, zowel zichtbaar als minder zichtbaar, actief in verschillende wijken in hun werkgebied om overlast als gevolg van ondermijnende criminaliteit en drugshandel effectief aan te pakken.

Tijdens een instap in een woning in Muntendam en bij controles van een aantal voertuigen troffen ze diverse wapens aan, waaronder een taser, twee ploertendoders en meerdere busjes pepperspray. Alle wapens zijn in beslag genomen. Ook werden er gebruikershoeveelheden drugs aangetroffen. De betrokken verdachten zijn voor het bezit van de wapens gehoord en zullen zich binnenkort moeten verantwoorden.

Daarnaast leverde deze actiedag hun mooie informatie op, die mogelijk weer verder kan helpen in andere onderzoeken en/of toekomstige acties.

Dit benadrukt weer het belang van (anoniem) melden!

Wil je leren wat ondermijning is en hoe je zelf ondermijning in je omgeving kunt herkennen? Kijk op www.houdmisdaaduitjebuurt.nl en draag ook bij aan een veilige en leefbare buurt.

Anoniem melding doen?

Dit kan via www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.

Voor overige meldingen: 0900-8844 (geen spoed, wel politie) en 112 (spoed).

