Sneeuw: Ongeval op De Schans in Leek

Leek – Op De Schans in Leek heeft woensdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Een automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste daarbij eerst tegen twee paaltjes. Vervolgens kwam het voertuig in aanrijding met een stilstaand voertuig. Of het door het weer komt is onbekend.

Na de eerste botsing zette de bestuurder de auto in de achteruit. Daarbij werd nog een ander voertuig aangetikt. Kort daarna reed de automobilist opnieuw vooruit en botste wederom tegen het voertuig waarmee eerder al een aanrijding had plaatsgevonden.

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en hebben zich over het slachtoffer ontfermd. Het ambulancepersoneel is momenteel bezig met het controleren van de bestuurder in de ambulance. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen is nog niets bekend.

Of gladheid een rol heeft gespeeld bij het ongeval wordt nog onderzocht. In totaal raakten drie voertuigen betrokken. Twee daarvan hebben aanzienlijke schade opgelopen en worden door een berger afgevoerd. Het derde voertuig heeft lichte blikschade en kon op eigen kracht de weg vervolgen.

