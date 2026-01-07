Vrachtwagen komt in berm bij Lettelbert, Poort schiet te hulp

Lettelbert – Woensdagmiddag rond 13.30u is een vrachtwagen aan de Hoofdstraat in Lettelbert in de berm beland. De chauffeur is met de schrik vrij gekomen. Door de enorme drukte bij het bergingsbedrijf i.v.m. de gladheid kon berger Poort uit Hoogkerk pas om 16.00 u beginnen met de berging.

Nadat de vrachtwagen uit de berm was getrokken kon de chauffeur zijn weg vervolgen. Tijdens het wachten mocht de chauffeur binnen zitten bij een omwonende en daar bij de kachel wachten totdat de berging werd gestart. Bergers hebben het vandaag smoordruk. Velen hebben begrip daarvoor.

