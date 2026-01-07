Auto raakt van de weg door extreem gladde weg bij Stedum & info ongeval N46

Stedum – Op de Lopsterweg bij Stedum is woensdagochtend een 45 km/u door sneeuwval en gladheid van de weg geraakt en op zijn zij in de sloot terechtgekomen. Het gaat om een eenzijdig ongeval. De bestuurder is niet gewond geraakt en hoefde niet naar het ziekenhuis.

De politie is ter plaatse geweest en onderzoekt de toedracht van het ongeval. Vanwege de gladheid wordt het verkeer opgeroepen extra voorzichtig te rijden om verdere incidenten te voorkomen.

De auto raakte beschadigd en zal door een berger uit de sloot worden gehaald. Op de plaats van het ongeluk waait het ook hard.

N46 ongeval

Woensdag is op de Beneluxweg (N46) ter hoogte van de Driebondsbrug een auto in de slip geraakt en tegen een kastje van de slagbomen gereden. Politie, ambulance en Rijkswaterstaat waren snel ter plaatse. De auto is inmiddels afgevoerd; over de toestand van de bestuurder is nog niets bekend.

