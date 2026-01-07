`Middelbrand`melding in flat aan de Atensheerd in Groningen

Groningen – In een flat aan de Atensheerd in Groningen werd woensdagochtend brand gemeld in een van de woningen. Omdat in het gebouw ook een zorginstelling is gevestigd, werd uit voorzorg opgeschaald naar middelbrand. Er kwam zwarte rook vrij.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Naast een eerste bluswagen werden ook een tweede blusvoertuig en een hoogwerker opgeroepen. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is nog niets bekend. Zie ook VR Groningen.

