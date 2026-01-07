Ongeval Diepswal/ Leuringslaan in Leek

Leek – Dinsdagavond rond 20:00 uur heeft er een ongeval plaatsgevonden op de kruising van de Diepswal met de Leuringslaan in Leek. Bij het incident raakten twee voertuigen fors beschadigd.

Hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, kwamen snel ter plaatse. De betrokken inzittenden zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk.

Door het ongeval was de weg tijdelijk gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de voertuigen te bergen.

Foto's