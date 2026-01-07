Baflo: Woningbrand ontstaan in bankstel, 1 gewonde

Baflo – Woensdagochtend is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand aan de Sijtsmaweg in Baflo. In de woning was brand ontstaan in een bankstel. Omdat aanvankelijk niet duidelijk was of alle bewoners de woning tijdig hadden verlaten, schaalde de meldkamer op naar middelbrand.

Bij aankomst van de brandweer bleek de bewoner al buiten te staan. De brand was snel onder controle. Eén persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd op rookinhalatie.

Zowel de getroffen woning als de naastgelegen woning zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide. De bewoner van de naastgelegen woning kan inmiddels terugkeren naar huis. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoner van de getroffen woning te ondersteunen bij de afhandeling van de schade meldt de VR Groningen.

Foto's