‘Veel wissels worden wel verwarmd, maar hier kun je niet tegenop stoken’

Groningen – Het winterweer heeft gevolgen voor de dienstregeling van de treinen, ook in Groningen. Zo vielen maandag meerdere ritten uit door een wisselstoring. Dinsdagochtend reden er tijdelijk helemaal geen NS-treinen, al speelde hierbij ook een IT-storing een rol. Zowel de NS als Arriva rijdt woensdag met een aangepaste winterdienstregeling. Maar waarom wordt hier dienstregeling aangepast als het sneeuwt, terwijl in landen als Zwitserland en Zweden de treinen ook met veel meer sneeuw gewoon blijven rijden?

Dat heeft vooral te maken met het feit dat deze weersomstandigheden in Nederland vrij uniek zijn, vertelt Martijn de Graaf, woordvoerder van ProRail. ‘Ons spoor is gebouwd op een gemiddeld klimaat, want dat hebben we hier ook het grootste deel van de tijd. Overigens hebben landen als Zwitserland en Oostenrijk ook wel last van de winterse omstandigheden, maar hun spoor is wel veel meer op een kouder klimaat ingericht. Daar ligt ook een paar maanden per jaar sneeuw.’ Lees verder op RTVNoord.nl

