Vanaf woensdagochtend code oranje voor sneeuw en gladheid, wees voorzichtig !

Regio – De sneeuwzone begint woensdagochtend in het westen en breidt zich uit naar het oosten. In een brede kuststrook blijft er naar verwachting weinig sneeuw liggen en is de kans op gladheid minder groot. Verder landinwaarts verwachten we 3-5 cm, plaatselijk 5-7 cm. Dat meldt het KNMI.

Code oranje geldt in het hele land, met uitzondering van Limburg en de Wadden. Daar blijft code geel van kracht voor gladheid.

Op dit moment geldt code geel voor gladheid door eerder gevallen sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten. Dinsdagavond is er in het noorden nog kans op een winterse bui.

Wat kan ik verwachten en wat kan ik doen?

Meer details

In het noorden komen dinsdagavond nog winterse buien voor, met plaatselijk 1-3 cm sneeuw. Verder is er overal kans op gladheid door eerder gevallen sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten. In de loop van woensdagnacht gaat het van het westen uit licht sneeuwen. Vanaf woensdagochtend trekt een gebied met sneeuw, in een brede kuststrook ook natte sneeuw, van oostwaarts over het land. Op veel plaatsen valt 3-5 cm, plaatselijk 5-7 cm. Woensdagmiddag wordt het vanuit het westen droger, wel kunnen er nog winterse buien voorkomen, met kans op gladheid. Hiervoor blijft code geel van kracht.

Foto's