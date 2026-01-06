Hoe werkt gladheidsbestrijding in Groningen precies?

Regio – Met winterse buien en sneeuw die lokaal kan oplopen tot acht centimeter, is het weer tijd voor de strooiwagens. In Groningen moeten weggebruikers rekening houden met gladheid door bevroren natte wegen en winterse neerslag. RTV Noord zocht het uit.

Maar hoe bepalen gemeenten eigenlijk wanneer ze gaan strooien, en waarom gebeurt dat niet overal?

Geschreven door: Emma van Uden RTV Noord.

Volgens gemeenten wordt de beslissing om te strooien zorgvuldig afgewogen. Zij werken samen met gespecialiseerde weerbureaus die gebruikmaken van sensoren in het wegdek. Deze sensoren meten voortdurend de temperatuur, het zoutgehalte en de vochtigheid van de weg. Die gegevens worden gecombineerd met actuele weersverwachtingen.

Daarnaast staan tijdens het winterseizoen zogenoemde gladheidscoördinatoren dag en nacht paraat. Zij ontvangen automatische meldingen zodra er kans is op gladheid en bepalen vervolgens of de strooiploegen moeten uitrukken. Gemeenten proberen zoveel mogelijk preventief te strooien, dus voordat het daadwerkelijk glad wordt. Dat is niet alleen veiliger, maar ook effectiever dan pas ingrijpen als de wegen al glad zijn.

Bij normale omstandigheden zijn de meeste strooiwagens actief tot elf uur ’s avonds en weer vanaf vijf uur ’s ochtends. Bij heviger winterweer wordt er doorgewerkt tot middernacht. In het geval van code rood kan er zelfs 24 uur per dag worden gestrooid, waarbij de focus ligt op de belangrijkste verkeersroutes. Meer hierover op RTV Noord(+bron)

