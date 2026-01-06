Rijkswaterstaat waarschuwt dinsdag opnieuw voor gladheid & NS treinen rijden weer vanaf 10:00 uur (update)

Noord-Nederland – De winterse omstandigheden met gladheid houden de komende dagen nog aan. Het KNMI heeft tot en met dinsdagochtend voor het hele land een code afgegeven. Rijkswaterstaat verwacht een drukke spits, de kerstvakantie is nu afgelopen waardoor er meer woon-werkverkeer de weg op gaat. Oook dinsdag is het glad.

Houd rekening met gevaarlijke rijomstandigheden vanwege sneeuwval en gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Er wordt nog steeds met man en macht gewerkt om de gladheid te bestrijden. Daarom roepen we automobilisten op de strooiwagens en sneeuwschuivers de ruimte te geven en deze niet in te halen.

Advies aan weggebruikers:

Check voor vertrek de weer- en verkeersinformatie. Via de website Rijkswaterstaat Verkeersinformatie delen we de actuele situatie op de weg.

Ga je op pad? Pas dan de rijstijl aan de omstandigheden aan.

Houd voldoende afstand.

Wissel niet onnodig van rijstrook.

En geef strooiwagens en sneeuwschuivers de ruimte.

Inzet gladheidsbestrijding

We werken met man en macht om de gladheid te bestrijden. Alle strooiwagens en sneeuwschuivers zijn ingezet en blijven doorrijden totdat alle snelwegen weer zwart zijn. Om de gladheid te bestrijden zetten we 577 strooiwagens (die zo nodig ook kunnen worden voorzien van een sneeuwschuiver), 630 sneeuwschuivers en 1500 mensen in.

Bij bijzondere omstandigheden, zoals ijzel en ijsvorming, kunnen we calamiteitenmachines inzetten, zoals de Lavastorm en de Firestorm. We zetten deze machines in om bijvoorbeeld ijsplaten op de weg te bestrijden. Zo werd de Firestorm vandaag ingezet op de A1 bij Deventer.

Op de website Rijkswaterstaatstrooit is te zien waar de strooiwagens rijden en waar gestrooid is. Ook is op de site zichtbaar hoeveel zout er is gestrooid. Reageer via Facebook.

Update: Code oranje is ingetrokken inmiddels.

Update dinsdag: Alle treinen van NS in heel Nederland blijven tot zeker 10.00 uur stilstaan. Door het winterse weer kampt de spoorwegmaatschappij met meerdere wisselstoringen, daarnaast is er ook een IT-storing.

Het is nog niet zeker of de treinen na 10.00 uur wel kunnen rijden. Treinen van andere vervoerders, zoals Arriva, rijden wel. Dat meldt Rtvnoord.nl.

Zowel de NS als Arriva hanteren een aangepaste dienstregeling. Voor Arriva geldt dat er één keer per uur een trein rijdt, en tussen Groningen en Leeuwarden, en Groningen en Winschoten twee keer per uur. ‘Mocht het winterweer aanhouden, en zo ziet het er wel uit, dan kiezen wij er morgen ook voor om deze uursdienstregeling te rijden’, vertelt woordvoerder Jacoba Hoeksma.

De NS kan tot 10.00 uur nog geen treinen rijden, door storing in belangrijke wissels en een IT-storing. Die laatste is inmiddels opgelost en de eerste NS-treinen zullen vanaf 10.00 rijden.

De hele dag zullen er geen sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden rijden, meldt de NS.

