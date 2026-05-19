Grip 1 brand in Scheemda, overslag naar vier woningen (Video)

Scheemda – De brandweer is dinsdagochtend gealarmeerd voor een woningbrand in de Kerkstraat in Scheemda. Omdat het om een hoekwoning van een rijtjeswoning gaat en de brand uitslaand is heeft de meldkamer op voorhand opgeschaald naar middelbrand.

Om de verschillende hulpdiensten beter met elkaar te laten samenwerken hebben we opgeschaald naar GRIP 1.

Vanwege de rookontwikkeling is er in de omgeving van kerkstraat in Scheemda een NL-Alert verstuurd. De brand sloeg over naar meerdere naastgelegen woningen.

Bij de brand komt veel rook vrij. Heb je last van de rook? Sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk ventilatiesystemen uit. Meer info vind je op de website van de brandweer.

Brand in vier woningen

Ook de vierde woning staat in brand. Enexis is druk bezig om gasleidingen op te graven en af te sluiten. Omdat de brand voornamelijk zich via het dak heeft verspreid, blussen we met twee hoogwerkers.

Omdat de brand zich verspreidt heeft via de isolatieschil op het dak, is het voor de brandweer een lastige klus om deze brand te blussen. Door de isolatie kon de brand zich verspreiden naar de aangrenzende woningen.

Asdeeltjes

Bij de brand zijn asdeeltjes in de omgeving terechtgekomen. Deze mogen opgeruimd worden.Dit kan het beste met veger en blik. Doe handschoenen aan en het afval kan gewoon in de grijze container. Na het opruimen handen wassen.

Hiermee sluiten we dit Liveblog.

