Politie doet onderzoek na melding overval in Hoogezand

Hoogezand – Aan de Meint Veningastraat in Hoogezand heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere personen staande gehouden na een melding van bezitsaantasting/overval. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De politie kwam met spoed en meerdere voertuigen ter plaatse en is een onderzoek gestart.

Twee personen zijn in een politieauto gestapt; het is niet bekend of zij zijn aangehouden. Op ongeveer 200 meter van de straat is een derde persoon geboeid aangetroffen. Ook hierbij is nog niet duidelijk of sprake is van een aanhouding.

