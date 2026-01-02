Rijkswaterstaat: houd ook de komende dagen rekening met gladheid en gevaarlijke rijomstandigheden

Landelijk – Weggebruikers moeten rekening blijven houden met gladheid door winterse neerslag en opvriezing van natte weggedeelten. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Er trekken winterse buien over het land. Naast gladheid waarschuwen we voor gevaarlijke rijomstandigheden.

In de loop van de middag trekken er lokaal nog winterse buien over het land. Halverwege de nacht kan de hoeveelheid sneeuwval, in het midden en zuiden van het land, in centimeters toenemen. Het verkeer kan daarom vrijdagnacht en zaterdagochtend veel hinder ondervinden.

In het hele land kan er door opvriezing van natte weggedeelten sprake zijn van zeer gladde wegen. Omdat er vanwege de kerstvakantie minder verkeer op de snelwegen rijd, is het risico op gladheid groter. Het strooizout op de weg wordt namelijk minder goed ingereden.

We adviseren weggebruikers om de weers- en verkeersinformatie goed in de gaten te houden.

Gladheid en sneeuw: ga goed voorbereid op pad

We zijn sinds nieuwjaarsdag op grote schaal bezig met het bestrijden van de gladheid op de snelwegen.

Sinds donderdagavond 19.00 uur hebben de strooiwagens van Rijkswaterstaat al ruim 78.000 km gereden. Daarbij is al meer dan 7 miljoen kg zout gestrooid. Hiervoor worden 577 strooiwagens (die zo nodig ook kunnen worden voorzien van een sneeuwschuiver), 630 sneeuwschuivers en 1200 mensen ingezet.

Op de website Rijkswaterstaat strooit is te zien waar de strooiwagens rijden en waar de afgelopen 6 uur gestrooid is. Ook is op de site zichtbaar hoeveel zout er is gestrooid.

Inzet lavastorm

Bij bijzondere omstandigheden, zoals ijzel en ijsvorming, kunnen we calamiteitenmachines inzetten, zoals de Lavastorm. We zetten deze machines in om bijvoorbeeld ijsplaten op de weg te bestrijden. Op dit moment wordt de Lavastorm ingezet op de A2 tussen Den Bosch en Vught.

Wat kunnen weggebruikers zelf doen?

In het geval van gladheid werken we met man en macht, 24/7, om die te bestrijden. Maar wat kunnen weggebruikers zelf doen om veilig van A naar B te komen?

Houd voor vertrek de weer- en verkeersinformatie goed in de gaten. Via de website Rijkswaterstaat Verkeersinformatie delen we de actuele situatie op de weg.

delen we de actuele situatie op de weg. Ben je al op pad? Pas dan de rijstijl aan.

Houd voldoende afstand.

Wissel niet onnodig van rijstrook.

Geef strooiwagens de ruimte.

Foto's

Deel dit artikel

Social media