Auto botst tegen boom op Boerakkerweg in Niebert

Niebert – Vrijdagavond is op de Boerakkerweg in Niebert een eenzijdig ongeval gebeurd. Meerdere hulpdiensten waaronder politie en ambulance, kwamen met spoed naar de locatie.

Een personenauto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. De impact was groot en het voertuig liep aanzienlijke schade op.

De hulpdiensten verlenen ter plaatse assistentie en onderzoeken de toedracht van het ongeval. Het verkeer ondervindt tijdelijk hinder door het incident.

Foto's