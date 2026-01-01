Brandweer springt weg van ontploffende vuurwerk in brandende container (Video)

Leek – De vrijwilligers van brandweer Leek zijn kort na de jaarwisseling om 01:11 opgeroepen om met spoed naar een containerbrand te gaan aan de Jonkerslaan in Leek.

Een bouwcontainer stond daar volledig in brand en bevatte sloopmateriaal en er lagen resten vuurwerk in. De brandweerlieden moesten wegspringen voor het vuurwerk wat ontplofte in de container. Met een straal water is de brand geblust en de afval is uit elkaar getrokken en vervolgens goed natgemaakt.Om er zeker van te zijn dat alle hitte verdreven was is met een warmtebeeldcamera een controle gedaan.

Na ongeveer een half uur kon de brandweer retour naar de kazerne.

