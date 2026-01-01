Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis bereid slachtoffers ramp in Zwitserland op te vangen

Het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis staat, samen met de andere Nederlandse brandwondencentra, paraat om eventuele slachtoffers op te vangen die naar Nederland worden overgebracht.

In het Zwitserse skiresort Crans-Montana heeft zich in de nacht van oud op nieuw een zware explosie voorgedaan in een bar waar op dat moment veel mensen aanwezig waren. De explosie, gevolgd door een brand, heeft geleid tot meerdere dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden, onder wie veel ernstig gewonden. De exacte aantallen zijn nog niet definitief vastgesteld. De Zwitserse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het incident. Dat meldt OOGTV.nl.

Het Martini Ziekenhuis is één van de drie gespecialiseerde brandwondencentra in Nederland en werkt binnen de Alliantie Brandwondenzorg Nederland intensief samen met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Deze samenwerking zorgt ervoor dat slachtoffers snel toegang hebben tot acute zorg, specialistische behandeling en langdurige nazorg en revalidatie.

Het Groningse brandwondencentrum heeft capaciteit beschikbaar en kan indien nodig opschalen. Zo kan snel en effectief worden gereageerd wanneer slachtoffers met ernstige brandwonden of complexe verwondingen in Nederland verdere behandeling nodig hebben.

