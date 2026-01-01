Politie landelijk: Heftige jaarwisseling voor veel hulpverleners

Landelijk – De impact van zwaar vuurwerk en brandstichting was deze jaarwisseling op sommige plaatsen ronduit verwoestend. Het geweld tegen hulpverleners en de politie was wederom hevig. Daarmee was het een heftige jaarwisseling voor veel politiemedewerkers die aan het werk waren.

Door het vuurwerk vielen er zwaargewonden en kwamen er twee mensen om het leven. ‘De komende dagen zullen de gevolgen van deze jaarwisseling pas echt goed duidelijk worden’, zegt plaatsvervangend korpschef Wilbert Paulissen. ‘Maar afgelopen nacht hebben we al heel veel branden, vernielingen en geweld gezien. Zo werden de Vondelkerk in Amsterdam en een sporthal in het Groningse Bedum door brand verwoest. Er werd een supermarkt geplunderd en agenten werden bekogeld met molotovcocktails, zwaar vuurwerk en stoeptegels.’

Paulissen blikt terug op een zware avond en nacht. ‘Het begon anders dan andere jaren al vroeg: halverwege de avond moest de Mobiele Eenheid al op veel plekken ingrijpen. Bijna alle beschikbare ME’ers die we in Nederland hebben, waren aan het werk. Echt een maximale inzet die de halve nacht voortduurde. Er zijn zo’n 250 mensen aangehouden.’

Dodelijke slachtoffers

Onder het publiek vielen twee dodelijke slachtoffers als gevolg van zwaar vuurwerk. Dat gebeurde in Nijmegen en Aalsmeer. Daarnaast vielen er in de nieuwjaarsnacht ook doden door andere oorzaken. Paulissen: ‘Collega’s hebben soms verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt.’

Geweld uitgelokt Op veel plekken richtte het geweld zich op de politie en hulpverleners. ‘Het is echt bizar om te zien hoe sommigen daar echt op uit zijn en in sommige gevallen met bivakmutsen op geweld uitlokken’, aldus Paulissen. ‘In enkele steden werden waterwerpers ingezet. Er zijn weer agenten en andere hulpverleners gewond geraakt en politievoertuigen bruut vernield. We hebben veel geïnvesteerd om onze mensen zo goed mogelijk te beschermen, bijvoorbeeld met nieuwe gehoorbescherming. Toch hebben meerdere collega’s gehoorschade opgelopen.’ Kort voor de jaarwisseling startte ook een pilot met de inzet van grotere bussen pepperspray en het gebruik van traanverwekkende stof in de waterwerper. De traanverwekkende stof is niet ingezet, van de grotere bussen pepperspray is wel gebruik gemaakt. Het is nog te vroeg om iets over de effecten te zeggen.

112 overbelast Dat het een drukke nacht was, bleek ook toen er een NL-Alert uitging over alarmnummer 112 omdat het nummer overbelast raakte. De hulpdiensten riepen hierin op om alleen te bellen bij acuut levensgevaar. Voor andere incidenten werd verwezen naar andere nummers van de hulpdiensten. Paulissen: ‘De meldkamers waren enorm opgeschaald in capaciteit. Maar kort na twaalven waren alle lijnen bezet. Dat had vooral te maken met de vele meldingen van branden. Na de inzet van het NL-Alert liep dat snel terug.’ Tijdens de vorige jaarwisseling waren er problemen met de onderlinge communicatie tussen agenten, maar dit jaar verliep de communicatie via C2000 goed.

Respect ‘De jaarwisseling is voor de politie de drukste nacht van het jaar’, aldus Paulissen. ‘Ons doel is om deze nacht zo veilig mogelijk te laten verlopen voor burgers, collega’s en andere hulpverleners. Daarvoor is iedere jaarwisseling helaas weer een extreme politie-inzet nodig. Ik heb veel respect voor de inzet van de collega’s die moesten werken in deze omstandigheden. Laat ons ongestoord werken en respecteer onze taak om de veiligheid te bewaren. Daar horen geen agressie en geweld bij. Dat heeft niets met feest te maken, laten we niet normaal maken wat niet normaal is. Maar helaas moeten we dat elk jaar weer opnieuw benadrukken.’

Foto's