Vuurwerkverkoop `voor de laatste keer` van start (Video)

Hoogkerk – De verkoop van consumentenvuurwerk is maandag begonnen. Tot en met 31 december kunnen klanten bij diverse winkels vuurwerk kopen voor oudjaarsdag, mogelijk voor de laatste keer. Komt een mooie lange traditie ten einde? Velen balen er van.

De belangstelling is dit jaar groot. Het was enorm druk. Al sinds begin november stromen de bestellingen binnen.

Ook dinsdag tot 20:00 uur en woensdag tot 16:00 uur kunt u nog terecht bij Vuurwerk Giezen aan de Middenweg in Hoogkerk.

Op Oudejaarsavond 31 december 2025 mag het gekochte ‘vuurwerk’ afgestoken worden van 18.00 uur tot 02.00 uur. De vuurwerkbranche roept ook op om een vuurwerkbril te dragen en een aansteeklont te gebruiken en voldoende afstand te houden. Ook omstanders worden geadviseerd om een vuurwerkbril te dragen om zo oogletsel te voorkomen. Video.

Wij namen maandagmiddag een kijkje in Hoogkerk, het was druk. Ook liep de voorverkoop dit jaar extra goed verteld Erik Giezen aan 112Groningen. Sommige klanten kochten zelfs voor 3000 euro. Zie ook de video reportage hieronder, als deze niet opent dan via online of de video link hier boven.

