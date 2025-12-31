Code Geel: Plaatselijke gladheid oudejaarsdag

Regio – Het KNMI.nl waarschuwt woensdag opnieuw voor plaatselijke gladheid. Daarom is er Code Geel.

Rij voorzichtig! Plaatselijk kan het glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten of door neerslag op een bevroren ondergrond (code geel).

Vanochtend is het wisselend bewolkt, in het noorden komt er later meer bewolking. Vooral in de kustgebieden komen er enkele buien voor. Eerst is het nog plaatselijk glad, in de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid.

De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, langs de kust vrij krachtig, in het noordelijk kustgebied soms krachtig, windkracht 6.

Vanmiddag is er vrij veel bewolking. Vooral in het noorden komt er een enkele bui voor. De maximumtemperatuur ligt tussen 3°C in het zuidoosten en 7°C langs de kust.

Foto's