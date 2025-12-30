Sanquin is ook deelnemer van de 112GroningenDag op 13 juni

Groningen – Je hoeft geen dokter of brandweerman te zijn om levens te redden! Als bloed- of plasmadonor bij Sanquin red of verbeter je levens van duizenden patiënten in Nederland. Wist je dat één op de vier mensen ooit bloed nodig heeft? Als donor heb je grote impact op het leven van bijvoorbeeld mensen met kanker, verkeersslachtoffers of vrouwen én baby’s na een zware bevalling.

Sanquin Bloedvoorziening is deelnemer aan de 112Groningendag op zaterdag 13 juni. Bij elke donatie krijgen donors een korte medische keuring, mooi meegenomen dat je zo regelmatig inzicht krijgt in je eigen gezondheid!

Er is altijd vers bloed nodig, aangezien bloed maximaal 30 dagen houdbaar is. Ook iets voor jou? Kom eens langs bij Sanquin stand op de 112-dag voor meer informatie én een stukje roze koek (dé favoriete snack voor na het doneren). Of meld je direct aan op www.sanquin.nl.redlevens .

Sanquin is verantwoordelijk voor de bloedvoorziening in Nederland. Zij zorgen ervoor dat patiënten in ziekenhuizen altijd toegang hebben tot veilige en kwalitatieve bloedproducten. Dit doen ze dankzij de inzet van duizenden vrijwillige bloeddonoren en onze gespecialiseerde medewerkers. Naast het inzamelen, testen en distribueren van bloed en plasma, verricht Sanquin ook wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelt innovatieve producten en therapieën.

Terugblik editie 4:

Zie ook editie 2024.

Algemene informatie:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Hoofdsponsor: ASVancare.nl, subsponsor 101BHV.nl.

E-Tickets zijn vanaf nu te bestellen:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni.

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,75 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

Volg ook 112GroningenDag2026 Facebook

Foto's