Koop vuurwerk volgens de regels, lees ze hier

Landelijk – De laatste drie dagen van het jaar, 29, 30 en 31 december, zijn de start van de vuurwerkverkoop in Nederland en Duitsland. Ben je van plan om vuurwerk te kopen? Zorg dan dat je veilig en volgens de regels koopt en onderweg bent.

Voorkom een boete, strafblad en/of inbeslagname.

Koop alleen goedgekeurd F1 of F2 vuurwerk

Koop uitsluitend vuurwerk dat in Nederland is toegestaan

Maximaal 25 kg vuurwerk per voertuig (ongeacht het aantal inzittenden)

Na aankoop direct naar huis rijden

LET OP BIJ AANKOOP IN DUITSLAND

Niet al het vuurwerk dat daar verkocht word is in Nederland toegestaan!!

Wij en de politie wensen iedereen alvast een hele fijne, maar vooral veilige jaarwisseling.

