Nederlanders massaal naar Duitse Meppen om vuurwerk te kopen

Meppen – In de nacht van zondag op maandag was het tussen 00.00 en 02.00 uur erg druk bij de MarktKauf in Meppen. Als een van de eerste plekken kon hier weer vuurwerk worden gekocht voor de jaarwisseling.

Zowel Duitsers als Nederlanders kwamen massaal naar de winkel om vuurwerk te kopen. Veel Nederlanders kwamen uit de grens regio Oost Groningen en Drenthe. Nog voor afwijkende openingstijden hadden lange rijen zich gevormd voor de winkel.

Om 00.00 uur toen het start sein werd gegeven, en de deuren open gingen, renden mensen naar binnen om vuurwerk in hun winkelwagen te zetten. Door de grote belangstelling waren de schappen snel leeg. Reageer via Facebook wat jij gaat kopen. Ook was het druk bij Bunde en Leer.

