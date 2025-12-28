Twee auto’s zwaar beschadigd bij aanrijding op T-splitsing in Valthermond

Valthermond – Op de T-splitsing van het Zuiderdiep met de Vrijheidslaan in Valthermond heeft zaterdagavond een aanrijding plaatsgevonden waarbij twee auto’s zwaar beschadigd zijn geraakt.

Een automobilist die vanaf de Vrijheidslaan het Zuiderdiep wilde oprijden, zag daarbij vermoedelijk een naderende auto op het Zuiderdiep over het hoofd. Dit leidde tot een forse botsing.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse en verleenden medische hulp aan de betrokkenen. De slachtoffers zijn, voor zover nu bekend, overgebracht naar het ziekenhuis. Of er gewonden zijn is niet bekend.

Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het verkeer werd tijdens de afhandeling van het ongeval omgeleid. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.

Foto's