Ongeval met letsel Bakboordswal Groningen, 1 gewonde

Groningen – Aan de Bakboordwal in Groningen heeft donderdag Eerste Kerstdag rond 15:00 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen een voetganger en automobilist, het gaat hier vermoedelijk om een voorrangsfout.

De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De voetganger werd gecontroleerd door het ambulancepersoneel personeel, daarna ging de persoon mee naar het ziekenhuis voor behandeling. Over de ernst van de verwondingen is niks bekend. De politie maakte een rapportage op van de aanrijding.