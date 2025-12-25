IJsbaan van Noordlaren gaat waarschijnlijk 2e Kerstdag open

Noordlaren – De ijsbaan van Noordlaren ging Eerste Kerstdag nog niet open, ondanks dat het de afgelopen nacht 4 graden heeft gevroren. De mensen van ijsvereniging De Hondsrug denken dat het vrijdag Tweede Kerstdag wel mogelijk is.

De ijsbaan in Tolbert is deze donderdagochtend opengegaan. De kwaliteit van het ijs is redelijk. Verwacht wordt dat er de hele dag geschaatst kan worden omdat de temperatuur nauwelijks boven het vriespunt komt. Dat meldt Oogtv donderdag.

De vrijwilligers van ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren werken hard aan de kwaliteit van het ijs, maar de dikte ervan is onvoldoende om schaatsers toe te laten. Komende nacht wordt opnieuw 4 tot 5 graden vorst verwacht. Lang zal de ijspret niet duren, want zaterdag gaat het al weer dooien.

