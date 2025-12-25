Hond zoekt zijn baasje op Eerste Kerstdag(eigenaar is bekend)

Update/ Boerakker – Eerste Kerstdag omstreeks 12:30 uur is deze grote vriend aangetroffen op de A7 ter hoogte van Boerakker. Dat meldt politie Westerkwartier op Instagram.

Luistert naar de naam: Boris. De chip stond niet volledig geregistreerd.

Ze hebben Boris overgedragen aan de dierenambulance Westerkwartier. Bent u de eigenaar? Verzoek om contact op te nemen met de dierenambulance.

Kent u de eigenaar? Verzoek om de eigenaar in kennis te stellen en diegene contact op te laten nemen met de dierenambulance.

Update: De eigenaar is inmiddels bekend meldt de politie.

