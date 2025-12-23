Brand bij HempFlax in Mei 2025 was aangestoken (Video)

Oude Pekela – De brand die afgelopen mei 2025 uitbrak bij hennepvezelbedrijf HempFlax in Oude Pekela is aangestoken. Dat blijkt uit het politieonderzoek. Tot op heden heeft dit onderzoek niet geleid tot aanhoudingen. Dat meldt RTV Noord maandag.

Volgens politiewoordvoerder Matthijs van Houten is de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek gedaan. Daarbij voerde de politie sporenonderzoek uit op het terrein van HempFlax, werden camerabeelden bekeken en vond een grootschalig buurtonderzoek plaats schrijft RTV Noord. „Uit het onderzoek is gebleken dat er sprake was van brandstichting,” aldus Van Houten. Verdachten zijn echter nog niet in beeld.

De politie hield vanaf het begin al rekening met een misdrijf. Burgemeester Jaap Kuin van Oude Pekela zegt dan ook niet verrast te zijn door de uitkomst. „Er waren sterke vermoedens. We hebben het politieonderzoek afgewacht, maar die vermoedens blijken nu te kloppen.”

Volgens Kuin had de brand mogelijk voorkomen kunnen worden. De opslaglocatie was hem al langer een doorn in het oog. „Als gemeente hebben we meerdere keren aangegeven dat dit eigenlijk geen geschikte plek is voor opslag.” De strobalen lagen opgeslagen in het pand van de voormalige strokartonfabriek Britannia. Meer hierover en bron RTV Noord

