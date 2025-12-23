Brandonderzoek in Winschoten bezig na felle brand in de Olieslagerstraat

Winschoten – Dinsdagochtend is rond 06:35 uur een forse brand uitgebroken in een appartement in een flat aan de Olieslagersstraat in Winschoten. Het vuur sloeg snel uit, waarna werd opgeschaald naar het sein grote brand. Meerdere brandweerkorpsen kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Het betreffende appartement staat in lichterlaaie en in een deel van het complex hangt veel rook. Uit voorzorg heeft de brandweer een groot aantal bewoners uit de flat geëvacueerd. Ambulancepersoneel heeft twee personen nagekeken. Over hun toestand is op dit moment nog niets bekend.

Brandonderzoek

Het team brandonderzoek van Brandweer Groningen is gestart met een onderzoek naar de oorzaak van de brand in Winschoten. Ook een wethouder van de gemeente was ter plaatse om de situatie te bekijken.

