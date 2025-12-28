Versierde trekkertocht zorgt voor warm onthaal in Groningen

Westerkwartier / Groningen – Versierde en luid toeterende trekkers hebben zondagavond voor een sfeervol schouwspel gezorgd in het Westerkwartier en de stad Groningen. Langs de route stonden honderden toeschouwers om te genieten van de kleurrijke optocht, die ook dit jaar werd georganiseerd door Actiegroep Niezijl.

De trekkerstocht ging omstreeks 17.30 uur van start in Niezijl en trok vervolgens door verschillende dorpen in de regio. Met feestelijke verlichting en creatieve versieringen maakten de deelnemers er een opvallende en warme optocht van, die bij jong en oud in de smaak viel.

Rond 19.45 uur arriveerde de stoet in Groningen. Van daaruit vervolgde de tocht haar weg richting De Poffert, Oostwold en Niekerk/Oldekerk/Faan.

Uiteindelijk keert de optocht terug naar het beginpunt in Niezijl.

Foto's